Tortona raccontata dai tortonesi

TORTONA - Prenderà avvio venerdì 5 marzo alle ore 16, il progetto culturale “Scopri Tortona: volti e voci per una Storia che continua...” quando saranno on line sul canale YouTube della Biblioteca civica “Tommaso de Ocheda” le prime due clip dedicate ai 27 personaggi illustri della storia tortonese, raffigurati nei ritratti affrescati sotto i portici “Frascaroli” della via Emilia. L’inaugurazione sarà anticipata da un video “promo”, lunedì 1 marzo dalle 16, sempre sul canale YouTube della Biblioteca in cui verrà presentato il progetto realizzato da “Orbital Studio” di Sandro Pizzichelli e che vedrà i tortonesi di oggi raccontare i grandi concittadini del passato.

Venerdì 5 marzo alle 16, si terrà anche un evento di presentazione, trasmesso in diretta streaming sui canali social della Biblioteca, a cui parteciperanno alcuni dei “narratori”: il vescovo Vittorio Viola, il sindaco Federico Chiodi, il vicesindaco Fabio Morreale, la presidente della commissione Cultura del Consiglio comunale Anna Sgheiz e la dirigente del settore Cultura del Comune Luisa Iotti. Le prime due clip presentate riguarderanno Lorenzo Perosi raccontato dal vescovo Viola e Pietro Frascaroli e Gregorio Leardi raccontati dal sindaco Chiodi, l’appuntamento successivo è previsto per il 12 marzo con il video dedicato a san Luigi Orione.