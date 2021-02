Franchini non basta, Casale cade ancora

CASALE - Non riparte il Casale, che cade per la seconda volta in quattro giorni e deve recitare il mea culpa soprattutto per l'errore di uno dei suoi giocatori più esperti, Poesio, che vanifica gli sforzi per il pareggio appena ottenuto e consegna il punteggio nelle mani della Castellanzese (1-2). Molte recriminazioni, compreso un palo, ancora sullo 0-0. A fare la differenza anche il contributo dalla panchina, soprattutto la vivacità di Fusi, che aiuta gli ospiti a difendere il vantaggio e ribadire gli obiettivi di promozione. Per gli uomini di Buglio una frenata che complica i piani di rimonta.

PALO E RIGORE

Poche fiammate e poco lavoro per i portieri nella prima frazione: le due squadre cercano soluzioni sulle fasce, ma le difese concedono poco e la spinta si affievolisce. Centralmente duelli intensi, pressing sul portatore di palla, ma anche qualche appoggio non impeccabile. La prima occasione vera al 32', per i nerostellati: Franchini in profondità per Coccolo, che sale a destra e tocca centrale per Poesio, controllo e tiro dal limite, che si stampa sul palo, a portiere battuto. E' il primo segnale di vitalità, dopo un paio di incursioni degli ospiti, che Drago controlla senza difficoltà, e una timida protesta dei padroni di casa, al 22', quando Indelicato frana su Mullici, servito da Poesio, ma è solo calcio d'angolo. Ma al 40', prima vera azione pericolosa degli ospiti, il punteggio cambia: Colombo va giù in area, affrontato da Raso, l'arbitro indica il dischetto ed è irremovibile, e lo stesso Colombo trasforma, Drago intuisce ma non arriva. Reazione immediata, al 43' Franchini apre per Poesio, ma la conclusione è debole e bloccata facilmente.

LA FESTA DURA POCO

In avvio di ripresa Casale vicinissimo al pareggio: Poesio serve in area Coccolo, salta il suo marcatore, ma sulla conclusione c'è una deviazione in angolo. Nerostellati tutti in avanti, a rischio ripartenza, come al 4', quando è Corti a involarsi, conclusione in corsa sul fondo. Al 10' il pareggio: M'Hamsi salta Talarico a sinistra e mette in area, colpo di testa di Franchini che infila Indelicato.

L'equilibrio, però, dura poco: al 14' errore, grave, di Poesio a centrocampo, che mette in azione Zazzi, dai 25 metri gran tiro nel sette, che riporta avanti gli ospiti. Buglio prova ad alzare il potenziale offensivo, inserendo Lewandowski per Romeo. Il punteggio potrebbe tornare in equilibrio al 33': la conclusione di Poesio, dal limite, non è forte, l'intervento della difesa rischia di ingannare Indelicato con la più classica delle autoreti, ma è solo angolo. Dentro anche Colombi: il Casale ha tutti gli uomini d'attacco in campo e sul cross di Coccolo da sinistra (38'), che taglia l'area, proprio l'ultimo entrato non ci arriva di un soffio. Castellanzese sfiora il terzo gol al 41', con la rovesciata in area di Bigotto, un metro sulla traversa. Quasi allo scadere manovra bene il Casale, sull'appoggio di Colombi ci prova Lewandowski dal limite, un metro alto. Il 2-2 sfuma al 47', Colombi in area per Franchini, anticipato all'ultimo da Indelicato.. E' l'ultima fiammata, per i padroni di casa è il secondo stop consecutivo

CASALE - CASTELLANZESE 1-2

Marcatori: pt 40' Colombo rig; st 10' Franchini, 14' Zazzi

Casale: Drago; Todisco (24'st Nouri), M'Hamsi, Raso, Cintoi, Bettoni, Mullici (34'st Colombi), Poesio, Franchini, Coccolo, Romeo (25'st Lewandowski). A disp.: Tarlev, Guida, Fabbri, Fontana, Lanza, Cocola. All.: Buglio

Castellanzese: Indelicato, Concina, G.Perego, Alushaj, Negri, Colombo (31'st Bigotto), Corti (37'st Fusi), Mecca, Talarico (28'st A.Perego), Ghilardi, Zazzi (45'st Ornaghi). A disp.: Cirenei, Molinari,Gazzetta, Manfré, Sestito. All.: Mazzoleni

Arbitro: Bocchini

Note: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni: Ammoniti: Poesio, Mullici, Cintoi. Angoli: 9-3 per il Casale. Recupero: pt 0', st 4'