Nasce a Giarole il Comitato per l'ambiente e la cultura

GIAROLE - È nato settimana scorsa il “Comitato Giarole per l’Ambiente, la Cultura ed il Paesaggio” da un gruppo di otto cittadini - con a capo Annamaria Girino - che hanno sentito l'esigenza di partecipazione attiva alla vita della collettività.

Il Comitato si propone di operare in campo prevalentemente ambientale e culturale. In particolare inizierà a collaborare al più presto con il Comune per la riapertura della Biblioteca Comunale e per l’organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali non appena le restrizioni lo consentiranno.