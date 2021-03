Alessandria - Carrarese: chi ripartirà? (1-0)

ALESSANDRIA - La gara della ripartenza, per Alessandria e Carrarese. I Grigi recuperano Bruccini, ma parte dalla panchina. Di nuovo titolare Eusepi in attacco, con Arrighini, e regista è Gazzi. Carrarese anche senza Caccavallo, ma con un inedito 3-4-3, che in fase di non possesso diventa un 5-2-3.

ALESSANDRIA - CARRARESE 1-0

Marcatori: pt 7' Eusepi rig

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

45' Un minuto di recupero



38' Super Pisseri in tuffo per togliere dall'angoli il destro a giro, dal limite, di Marilungo

19' Ancora Piscopo, rasoterra sul primo palo, Pisseri attento in angolo

18' Piscopo prova una palla morbida, tra le braccia di Pisseri

10' Punizione di Sini, da destra, un metro sulla traversa

7' GOOOOL Alessandria in vantaggio: Arrighini ruba palla a Ermacorta, che lo atterra in area. Rigore: batte Eusepi e, finalmente, è gol

3' Punizione di Di Quinzio dal vertice sinitro, taglia in area, Mazzini di piede