Cantalupo in lutto: auto travolge uomo di 90 anni

CANTALUPO LIGURE - In un tragico incidente accaduto poco fa a Cantalupo Ligure ha perso la vita Piero Tacchella, 90 anni, travolto dalla propria auto che si è messa in movimento mentre era sceso per aprire la porta del garage.

La dinamica dell’incidente sta profondamente impressionando la popolazione perché l’avvocato Tacchella è rientrato a casa in auto con la moglie Liliana e, come erano soliti fare per parcheggiare l’auto nel garage della loro abitazione, hanno posto un cuneo sotto le ruote per evitare che il mezzo si muovesse nel tratto di strada in pendenza. L’uomo è sceso ad aprire la porta del box, il portellone posteriore dell’auto era aperto perché probabilmente intendevano scaricare qualcosa e la moglie, secondo quando si è appreso in paese, convinta che il marito avesse già preso posto sul sedile di guida, ha rimosso il cuneo da sotto una ruota. La vettura si è messa in movimento, Piero Tacchella se n’è accortoma è stato travolto e ucciso. Inutile ogni soccorso, compreso quello tentato con l’invio dell’elisoccorso a Cantalupo Ligure.

L'uomo era stato dirigente del Comune di Torino. Nello scorso mese di agosto gli era stata affidata la commemorazione ufficiale del 76° anniversario della battaglia di Pertuso.