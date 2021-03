Il 'Comitato per l'Ospedale' ha un nuovo Iban

TORTONA - In seguito al passaggio della filiale di Tortona della Ubi Banca al gruppo Bper Banca, l'Iban del conto corrente del comitato 'Tortona per Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita' è stato modificato. Le nuove coordinate per effettuare donazioni a favore dell'Ospedale cittadino sono: IT80U0538748670000042219871 Il Comitato coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nell'ultimo anno, con grande generosità, a sostenere l'attività degli operatori sanitari nella struttura ospedaliera di Tortona durante l'emergenza sanitaria Covid-19.

Ad oggi il comitato, di cui è referente il sindaco Federico Chiodi, ha ricevuto donazioni per un ammontare di 1.240.357 euro e ne sono stati spesi 669.095. Nella prima fase gli acquisti hanno riguardato i dispositivi di protezione individuale, strumenti di diagnostica attualmente in uso e donati con il vincolo all'utilizzo solo in questo ospedale, e strumenti per il laboratorio analisi, come la macchina per analizzare i tamponi e il frigorifero per la conservazione dei vaccini, oltre a molti altri investimenti.