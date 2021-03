La telefonata d'allarme è uno scherzo: denunciato per procurato allarme

OCCIMIANO - I Carabinieri della Stazione di Occimiano a conclusione di accertamenti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica un 47enne con precedenti di polizia poiché domenica 28 febbraio, alla guida della propria autovettura, è stato controllato e, sottoposto al test alcoolemico, trovato con un tasso pari 1,40 g/l., per cui gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Gli stessi operanti hanno denunciato in stato di libertà per procurato allarme presso l’autorità un 41enne rumeno, residente nell’alessandrino con precedenti di polizia poiché il 25 febbraio ha effettuato una chiamata sull’utenza mobile di una sua amica 48enne rumena, facendole sentire una voce femminile che urlava e chiedeva aiuto. La 48enne ha allertato subito il 112 che ha passato la telefonata alla Centrale Operativa dei Carabinieri e il centralinista in turno ha effettuato subito tutti gli accertamenti, inviando sul posto, per le verifiche del caso, le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Occimiano, Bassignana e Solero. Il reo è stato rintracciato presso la propria abitazione e messo alle strette, ammettendo di aver realizzato uno scherzo telefonico nei confronti della sua amica.