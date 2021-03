Contro il tumore al seno il Rotary offre mammografie gratis a tutte le 40enni

NOVI LIGURE — I Rotary Club di Novi Ligure e Gavi-Libarna propongono anche nel 2021 il progetto “Io donna, la forza della prevenzione”, per la lotta al tumore del seno. Tutte le donne nate nel 1981 e residenti nei Comuni che fanno capo ai due Club sono invitate a effettuare gratuitamente uno screening diagnostico, la prima mammografia bilaterale, così come suggeriscono le linee guida internazionali di prevenzione oncologica.

A maggiore ragione in un momento come questo, in cui la situazione pandemica rischia di “far dimenticare” i controlli e le attenzioni preventive che tanto significano per un tempestivo intervento nella lotta alle neoplasie. E ancora oggi, il tumore della mammella è il più diagnosticato, il più frequente ed è tra le maggiori cause di morte delle donne italiane, mentre Piemonte e Liguria si trovano nel cosiddetto “triangolo rosso” di maggior incidenza del tumore al seno.

Proprio perché le linee guida internazionali suggeriscono di fare la prima mammografia all’età di 40 anni, per valutare la situazione di base e identificare situazioni a rischio per storia personale e familiare, i Club hanno riprogrammato l’iniziativa, come già avvenuto nel 2019 e nel 2020, per le donne residenti ad Arquata Scrivia, Basaluzzo, Cassano Spinola, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavazzana, Gavi, Novi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Tassarolo e in tutti i Comuni di val Borbera, val Lemme e valle Spinti.

Negli anni trascorsi, grazie a questo programma sono state rilevate situazioni, anche patologiche, che hanno consentito l’avvio puntuale e preciso di cure o interventi in fase iniziale o intermedia, quindi con un maggior grado di efficacia.

L’invito da parte dei Rotary Club alle donne che compiono quarant’anni nel 2021, dunque è di partecipare numerose: è sufficiente telefonare allo Studio Foco di Novi Ligure – 0143 2564 – prenotando la mammografia gratuita che verrà effettuata nei mesi di marzo, aprile o maggio. All’atto della prestazione diagnostica servirà presentarsi con la carta d’identità che testimonia l’età e la residenza.