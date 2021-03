Silvana Sordo nuova presidentessa

ALESSANDRIA - Rinnovato il direttivo dell'Associazione Commercianti del Cristo. Dopo 10 anni il presidente Roberto Mutti - noto farmacista del quartiere - lascia la presidenza.

La nuova presidentessa

Si chiama Silvana Sordo ed ha un salone di parrucchiera in via Pascoli da ben 44 anni. Con lei entrano nel direttivo per la prima volta molte donne.



Insieme alla Sordo ecco il consiglio direttivo:

Vice Presidente: Mario Ruvolo,

Segretaria: Angela Torquato,

Tesoriere: Simona battista

Consiglieri: Alessandro Pera, Enzo Cirimele, Raffaella Ferretti, Roberto Missaghi, Riccardo Galvan