Certificati anagrafici e visure catastali? A Valenza anche dal tabaccaio

VALENZA - Il presidente provinciale di Fit, Federazione Italiana Tabaccai, Enrico Annaratone presenta il nuovo servizio a disposizione degli abitanti di Valenza, la prima a proporlo in provincia. In accordo con il Comune in ognuna delle dieci tabaccherie della Città dell'Oro si potranno ottenere certificati anagrafici e visure catastali, il tutto con una commissione di due euro ma con le possibilità di orario offerte dalle ricevitorie, senza assembramenti o code e senza dover prendere appuntamento.