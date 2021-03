Tra corso Garibaldi e via Mazzini, l'incrocio si rifà il look

VALENZA - Sono imminenti i lavori all'incrocio tra corso Garibaldi e via Mazzini. La pavimentazione a 'piastrellone' è stata recentemente soggetta a un cedimento e verrà completamente rifatta. L'intero tratto verrà rifatto in cubetti di porfido. Ad annunciarlo è il sindaco Maurizio Oddone che auspica tempistiche molto rapide: «Spero entro un mese». L'intervento riguarderà anche i due attraversamenti pedonali. Si dovrebbe risolvere anche il problema del rumore provocato dai veicoli in transito.