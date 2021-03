"Joyner 4students": le selezioni per il progetto del Leardi

CASALE - Al Leardi proseguono i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) con l'azienda Samarcanda. Venerdì 19 febbraio infatti gli alunni delle classi terze e quarte del corso Turismo hanno partecipato alla selezione per il reclutamento di "Joyner", professionisti dell’accoglienza turistica in villaggi vacanza.

A causa dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati dei video-colloqui a tutti gli studenti interessati in modalità a distanza. Il progetto fa parte dell'offerta formativa relativa agli stage estivi 2021 “Joyner 4students”, presentata a dicembre da Samarcanda.

Gli alunni che supereranno la selezione - se le condizioni sanitarie lo consentiranno - potranno svolgere lo stage della durata minima di sei settimane in rinomate località turistiche, ottenendo una borsa lavoro in denaro, il rimborso delle spese di viaggio e vitto e alloggio gratuito.