'Libri dal vivo' presenta Caterina Galizia

TORTONA - Venerdì 19 marzo, nell’ambito della rassegna “Libri dal Vivo” organizzata dalla Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, sarà ospite Caterina Galizia, psicologa clinica e collaboratrice per trent'anni di un importante ente istituzionale come psicoterapeuta dell'età evolutiva, per presentare il libro "Diciamoci buon viaggio”.

Si tratta di un saggio rivolto ai genitori che tratta di psicoterapia infantile ed è il racconto dei casi che l'autrice ha seguito durante la sua carriera di psicoterapeuta dell'età evolutiva. L’appuntamento, come consuetudine si terrà online sul canale YouTube della Biblioteca dalle ore 17.30.