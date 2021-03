A Casale il Comune cerca medici volontari per la task force vaccini

CASALE - Lo aveva già annunciato il sindaco Federico Riboldi in un video di qualche giorno fa e ora la richiesta prende ulteriore forma attraverso una vera e propria campagna di comunicazione. Il Comune di Casale Monferrato sta cercando dei medici volontari (anche in pensione) che vogliano entrare a far parte della 'task force vaccini' per velocizzare il termine della pandemia.

Chi fosse interessato può segnalare la propria intenzione alla mail sindaco@comune.casale-monferrato.al.it.