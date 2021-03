Cercasi sponsor: il Comune a caccia di sostenitori per gli eventi 2021

ACQUI TERME - Per ora la mobilità generale è contratta o viaggia a corrente alternata. La Giunta Lucchini, però, guarda avanti e mette giù la programmazione degli eventi principali dell’anno 2021. Otto le manifestazioni di maggiore interesse su cui Palazzo Levi intende puntare per attirare visitatori o allietare i residenti. Si partirà il 29 e 30 maggio con Flowers & Food, il 19 giugno ci sarà il Premio Acqui Ambiente, dal 5 al 18 luglio la novità ‘Scultura sublime’, a luglio (data da definirsi) Archi’n rock, ad agosto Acqui Wine Days - Notte rose’, a settembre l’Acqui Outdoor Festival, il 16 ottobre il tradizionale Premio Acqui Storia e a novembre la sua ‘costola’ informale il Premio Acqui Edito e Inedito.

Al fine di poter contare sulle risorse necessarie Lucchini & Co. hanno bandito una campagna di sponsorizzazione rivolta a soggetti pubblici e privati che vogliano sostenere una determinata manifestazione o abbinare a questa, a scopo pubblicitario, il proprio nome. La sponsorizzazione potrà essere effettuata sotto forma di erogazione economica e/o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) e le offerte potranno avere anche carattere pluriennale.

Il bando prevede tre diverse figure: «’Mainsponsor’, sponsor principale dell'iniziativa qualora sia garantito un finanziamento di 8mila euro o superiore; in quanto tale avrà la garanzia di ottenere una maggiore visibilità comunicativa rispetto agli altri sponsor – spiegano i tecnici – ‘sponsor’, sostenitore dell'iniziativa qualora sia garantito un finanziamento da 3mila fino a 7.900 euro e ‘Co‐sponsor’ qualora sia garantita una quota di finanziamento da un minimo di mille fino a 2.900 euro». Nel bando Palazzo Levi ha ben delineato per le varie tipologie spazi e mezzi di comunicazione legati al contratto. Per ogni evento è prevista una precisa data di scadenza per la presentazione della propria candidatura. Info: 0144 770272

Speriamo solo che la situazione contagi possa rientrare al più presto.