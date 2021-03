Cinese alla guida senza patente, senza documenti e senza titolo per essere in Italia

NOVI LIGURE - Gli Agenti della Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Tortona, sulla SP 35 Ter nei pressi di Novi Ligure, hanno fermato una vettura Lancia Delta con a bordo un uomo di nazionalità cinese che, sprovvisto di documenti validi per la sua identificazione, a seguito di approfonditi accertamenti, è risultato sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo a permanere sul Territorio nazionale.

Le ulteriori verifiche effettuate nelle Banche Dati in uso alle Forze di Polizia hanno permesso di accertare che lo stesso era altresì sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita e che circolava con un veicolo sprovvisto di apposita copertura assicurativa.

Oltre ad essere deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria per il reato previsto dall’art. 10 del Testo Unico Immigrazione, gli Agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona, hanno proceduto al sequestro per la successiva confisca della vettura e lo hanno sanzionato amministrativamente per un totale di circa 6.000,00 euro.