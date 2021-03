"Where do we go": Bonfanti ci mette la faccia

CASALE - Nei giorni del Festival di Sanremo, il bluesman Paolo Bonfanti pubblica il nuovo video “Where do We Go”, tratto dall'ultimo lavoro, "Elastic Blues". Un titolo e un testo che non lasciano spazio a dubbi. Una provocazione, ma anche un modo per poter raggiungere il proprio pubblico e far girare la propria musica, vista la perdurante assenza e astinenza da live.

Il video è stato realizzato da Ivano A. Antonazzo e i volti che si aprono e si susseguono diventano i simboli delle categorie più duramente colpite da questo anno difficile; non solo musicisti e addetti ai lavori (fonici, tecnici, promoter, organizzatori), ma anche insegnanti di nuoto, gestori di palestre e di locali di musica dal vivo, ristoratori, cuochi, operatori del turismo, librai, e poi infermieri, volontari e tanti altri che in questi 365 giorni non ci hanno messo solo la faccia.