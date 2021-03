“A proposito di donne... in emergenza”: omaggio a Dina Bellotti

ALESSANDRIA - "Le donne nell’arte" è uno dei temi cardine del Marzo Donna 2021. Il lavoro delle donne in campo artistico merita attenzione e il focus di questa edizione sarà quello di proporre le diverse iniziative curate dalle associazioni presenti in Consulta. Uno dei due eventi promossi direttamente dall’Assessorato comunale alle Pari opportunità e dalla Consulta comunale Pari opportunità riguarda la premiazione del Premio letterario nazionale “A proposito di donne... in emergenza” 2021, con il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale.

Nella Giornata internazionale della donna, lunedì 8 marzo, alle 16,30 in collegamento dalla Sala giunta del comune di Alessandria, si potrà assistere alla premiazione online del concorso. Questa giornata rappresenterà l'occasione per avviare un percorso di avvicinamento verso il momento di premiazione in presenza, che si terrà presso il Giardino botanico comunale, intitolato alla pittrice Dina Bellotti, non appena le condizioni lo permetteranno.

La pittrice Bellotti nacque in Alessandria ma visse buona parte della su vita a Sestri Levante: con “Svelare l’Arte Femminile... è contagiante” si uniranno simbolicamente due città, due diverse realtà accomunate nel nome dell’artista, il nostro Giardino botanico comunale “Dina Bellotti” e l’Associazione culturale “Dina Bellotti” di Sestri Levante.

Alla consultrice, presidente della giuria del Premio letterario, Mariavittoria Delpiano, spetterà il compito di introdurre i premiati di questa edizione. È dato sapersi solo i loro nomi, rigorosamente in ordine alfabetico: Paolo Bagadin, Emanuela Bressan, Andrea Voltolini. Il vincitore del primo premio e altre informazioni saranno svelate solo l’8 marzo durante la cerimonia.

Al termine, seguiranno gli interventi degli ospiti relatori: Emanuela Francesca Traversaro - Docente di Lettere Italiane, Segretaria Associazione Culturale "Dina Bellotti" Sestri Levante -che relazionerà su “Essere donna in un mondo di uomini: la storia di Dina Bellotti” ; Franco Dioli - storico dell’Arte, Vice Presidente dell’Associazione culturale Dina Bellotti di Sestri Levante - che proporrà il “Profilo artistico di Dina Bellotti “;chiuderà Angelo Ranzenigo - responsabile Giardino botanico comunale di Alessandria “Dina Bellotti" che porterà all’interno di questo tesoro cittadino che dovrebbe essere il giardino di ogni alessandrino e si spingerà un po’ più in là con il suo intervento “Giardino botanico “Dina Bellotti”: non solo bellezza. Uno sguardo al futuro”

L’incontro potrà essere seguito collegandosi qui e si potrà accedere anche tramite telefono. Italia: +39 0 230 57 81 42 Codice accesso: 738-992-525.