'Cantarà e Catanaj': ci sono le date

TORTONA - L’ultima parola l’avrà, come sempre ormai, la pandemia di coronavirus: l’amministrazione comunale ha comunque dovuto cercare di riportare alla normalità il più possibile la vita sociale di Tortona e di conseguenza con un’apposita riunione il sindaco Chiodi, il vicesindaco e assessore al Turismo Morreale e gli assessori Acerbi, Bonetti, Damiani e Galvani hanno deciso le tre date per le edizioni numero 80, 81 e 82 di ‘Cantarà e Catanaj’, la storica fiera di anticaglie che si tiene in via Emilia e nelle aree adiacenti del centro storico ormai da più di trent’anni.

È stato proprio il risultato proficuo delle edizioni precedenti sia in termini di pubblico che di espositori e il fatto che la fiera di anticaglie si sia progressivamente imposta come riferimento nel suo specifico settore promuovendo contestualmente l’immagine di Tortona e la qualità della sua offerta commerciale a convincere l’amministrazione comunale a riproporre la manifestazione nelle date del 25 aprile, 26 settembre e 28 novembre, tutte di domenica; per tutte e tre le fiere, inoltre, verrà mantenuta la regolamentazione di dettaglio delle precedenti edizioni.