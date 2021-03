Crisi Cerutti, Gioanola lancia un appello: "Non restiamo indifferenti, passiamo tutti dal presidio"

CASALE - Da mercoledì 17 febbraio prosegue il presidio alla Cerutti di via Adam a Casale. Della crisi, che coinvolge quasi 300 lavoratori, si auspica una rapido intervento del Governo, con tavoli al Mise e al Ministero del Lavoro. Intanto la protesta va avanti e lunedì alle 10.30 è previsto un evento in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Luca Gioanola, capogruppo del Pd in consiglio comunale e candidato sindaco alle amministrative del 2019, invita la città all'unione nella battaglia per il lavoro dei dipendenti dello storico marchio: «Questi sono e saranno i giorni decisivi della Cerutti, meglio, dei lavoratori della Cerutti, delle loro famiglie e di tutti i cittadini del territorio. Uniamoci tutti, ognuno per la propria possibilità, capacità e ruolo in questo impegno. Qui e ora. In una situazione così complessa e di sofferenza è chiaro che a seconda del ruolo e delle responsabilità ci possano essere più cose e azioni da mettere in campo. Una cosa secondo me possiamo farla tutti, non restare indifferenti, passare dal presidio, fargli sentire la nostra vicinanza, ascoltarli. Essere solidali. Fargli sentire che ci interessa, che la comunità c'è, perché questo male coinvolge tutti e fa male a tutti. E poi aiutare a mantenere l'attenzione al massimo in questi giorni. Perché questo dovrebbe essere il tema di tutti e di tutta la città in questi giorni, affinché chi ha un ruolo più direttamente coinvolto (proprietà, curatori, sindacati, istituzioni, regione, governo, prefettura) faccia tutto il possibile e oltre per garantire il prosieguo della cassa integrazione che scade in questi giorni e verificare tutte le residue possibilità perché l'azienda e i lavoratori abbiano ancora la possibilità di lavorare».

Una delegazione del Pd parteciperà alla manifestazione prevista per lunedì.