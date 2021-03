ALESSANDRIA - 22^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Sei gare in programma domani, domenica 7 marzo (Treviglio-Orzinuovi è rinviata a mercoledì 7 aprile). Le alessandrine impegnate entrambe in trasferta. Casale nel derby salvezza di Biella, Tortona, osservata speciale dopo i recenti risultati, a Verona.

TORTONA OSSERVATA SPECIALE

Dopo Torino un’altra “grande” del campionato per la Bertram (reduce da due ko) che affronta in trasferta Verona. Tezenis (QUI IL ROSTER COMPLETO) ottava a quota 18 punti. Gli scaligeri dopo un avvio negativo che ha portato all’esonero di Diana con Ramagli hanno invertito la rotta. Verona ancora senza Caroti e Janelidze. Tra i gialloblù dell’ex bianconero Greene IV anche il playmaker Giovanni Tomassini, grande protagonista con Marco Ramondino delle stagioni a Casale Monferrato. Il tecnico bianconero: "Verona è una squadra di talento con una struttura particolare. Hanno quintetti versatili, possono giocare con quattro piccoli o con tanta altezza ma senza perdere pericolosità perimetrale”.

Gara impegnativa per Jalen Cannon che dovrà misurarsi con un reparto lunghi molto attrezzato. Il giocatore americano sta convivendo con l’infortunio alla caviglia patito contro Piacenza. “Affrontiamo una formazione che ha giocatori di esperienza e un roster e che ci consentirà di essere pronti per la Coppa Italia, la fase a orologio e i playoff”.

Derthona ancora senza Agustin Fabi che la prossima settimana dovrebbe finalmente rientrare in gruppo.



La sfida con Verona, una formazione che ha giocatori di esperienza, ci consentirà di essere pronti per la Coppa Italia, la fase a orologio e i playoff

TEZENIS VERONA – BERTRAM TORTONA

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 7 marzo, 18.00

Arbitri: Ursi, Puccini, Pecorella

Andata: 80-87

In diretta streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)

JBM: A BIELLA IL DERBY SALVEZZA

Iniezione di Argentina per la Novipiù alla vigilia del derby di Biella. Esordio per Juan Marcos Casini (arrivato in settimana) e possibile ritorno di Lucio Redivo che è tornato ad allenarsi in gruppo e verrà valutato fino a poche ore dalla gara. Per la JBM, reduce da sei ko in fila, una sfida salvezza di enorme importanza. Coach Andrea Valentini: “Affrontiamo questo derby a Biella dopo una settimana in cui abbiamo cercato di recuperare energie fisiche, dopo un mese con tante partite ravvicinate. Noi dovremo essere bravi a limitare i loro giocatori in attacco, perché Biella in questo momento è una squadra che fa dell’attacco il suo punto di forza. Sarà sicuramente una partita fisica e di attenzione nella metà campo difensiva, mentre in attacco dovremo fare una partita ordinata, per cercare sempre di creare buoni tiri, per impedire a loro di correre in contropiede”.

Biella (QUI IL ROSTER COMPLETO) arriva a questo Derby con una serie aperta di 4 sconfitte consecutive ed al momento occupa l’ultimo posto il classifica (5 vinte e 15 perse). Scorer dei rossoblù, che hanno perso rispetto all'andata Wojciechowski, è Jeffrey Carroll (22.2 punti di media con il 41% da tre punti).

EDILNOL BIELLA – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 7 marzo, 18.00

Arbitri: Caforio, Saraceni, Maffei

Andata: 65-82

In diretta streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)