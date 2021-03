Need You e la Pasqua solidale per il Burkina Faso

ACQUI TERME - Anche quest'anno l’associazione Need You ha deciso di aderire alla campagna della Pasqua solidale della Fondazione Don Orione. Obiettivo, sostenere il Centro di Maternità di Tampellin in Burkina Faso: «Servono fondi per l’acquisto di nuove batterie necessarie all’impianto fotovoltaico, un nuovo frigorifero con nuovi medicinali e il supporto del programma a contrasto della malnutrizione infantile – ha spiegato Adriano Assandri, presidente della onlus - La comunità si trova in una zona molto povera dell’Africa. Nel complesso sono presenti un dispensario con una maternità e una scuola materna. Non c'è elettricità nel villaggio e da qualche mese le batterie dell’impianto fotovoltaico non funzionano più. Per mancanza di energia anche il frigorifero del dispensario contenente i vaccini ed altri medicinali non è più funzionante». E la struttura ne ha urgente bisogno.

«La maggior parte dei bambini che nascono rischia di morire prima dell’ anno di età a causa della malnutrizione – continua l’intervistato - A Tampellin viene portato avanti un programma a contrasto della malnutrizione infantile con somministrazione di latte e vitamine ai piccoli nascituri per i primi anni di vita».

Il ricavato della campagna di Pasqua 2021 verrà destinato quindi a questo progetto. A chi vorrà sostenerla basterà acquistare un uovo di cioccolato (8 euro) oppure una campana di cioccolato (10) che si potrà prenotare al numero. 0144-328834 oppure via una mail a info@needyou.it (entro il 12 marzo)