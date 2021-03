Nella notte Tir prende fuoco in piazza Allende

ACQUI TERME - Nella notte scorsa i Vigili del Fuoco di Acqui sono stati allertati per intervenire in piazza Salvador Allende. Intorno all'una i residenti delle case intorno hanno chiamato il 115 per un autotreno in fiamme parcheggiato nell'ampia piazza vicina alle scuole medie. La motrice, per cause ancora al vaglio degli investigatori, in breve è divampata in una pira alta diversi metri che ha rischiarato la notte buia della zona densamente abitata. I pompieri di Acqui intervenuti a breve date le caratteristiche dell'incendio hanno dovuto fare ricorso al liquido schiumogeno. A bordo del Tir che trasportava latte in cisterna per fortuna non c'era nessuno a bordo. Intervenuti anche i Carabinieri di Acqui che stanno svolgendo le indagini del caso. Non si esclude la pista dolosa.