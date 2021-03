Ciclismo, due appuntamenti "virtuali" in attesa della Milano Sanremo

NOVI LIGURE — Il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure si appresta ad avviare una serie di manifestazioni che danno il via alla primavera ciclistica. Gli eventi di marzo si divideranno tra streaming e presenza, per quanto possibile, in attesa del 20 marzo, giorno nel quale transiterà in città la Milano-Sanremo.

Oggi, domenica 7 marzo alle 18.00, sul canale YouTube del Comune andrà in onda “A ruota libera”, un talk show organizzato in occasione della Festa della donna per parlare di sport al femminile. Parteciperanno Ilaria Leccardi (nel gennaio 2019 ha fondato la casa editrice Capovolte, con l’obiettivo di raccontare storie di donne, da una prospettiva diversa), Sandro Bocchio e Giovanni Tosco (autori del libro dal titolo “Campionesse ribelli. Trenta storie di sport per ragazze intrepide”), Gaia Tortolina (ciclista professionista, 23enne alessandrina, ha vestito anche i panni di meccanico, approdata da un paio d’anni in Belgio, fondatrice della squadra Finotti Molino Filippini) e Linda Subbrero (team manager Overall-Tre Colli). Modererà Mimma Caligaris, giornalista de Il Piccolo.

Giovedì 18 marzo, dalle 17.00, sempre su YouTube, “Il Giro d’Italia d’Epoca si presenta”: in occasione dell’anniversario della nascita di Costante Girardengo, Michela Moretti Girardengo, nipote del Campionissimo nonché presidente del Giro d’Italia d’Epoca, ci introdurrà alle tappe di questo importante appuntamento con le ciclostoriche italiane.

Sabato 20 marzo, più o meno a mezzogiorno, è previsto il passaggio della Milano-Sanremo davanti al Museo dei Campionissimi.