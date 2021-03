Chiara Gribaudo (Pd): "Cerutti, si eviti lo shopping fallimentare"

CASALE - Anche l'onorevole del Partito Democratico e vicecapogruppo alla Camera dei Deputati Chiara Gribaudo oggi ha fatto visita al presidio Cerutti in via Adam.

«I lavoratori delle Officine meccaniche Cerutti sono da anni coinvolti in una gravissima crisi industriale che ha visto un susseguirsi di chiusure, riassetti aziendali, prepensionamenti, creazione di newco. Con la gara di vendita prospettata dai Commissari fallimentari rischiano uno spezzatino industriale che lascerebbe 300 lavoratori senza ammortizzatori sociali. È necessario l'intervento del Ministro del Lavoro Orlando, per evitare che si consumi un vero e proprio disastro sociale in un contesto economico messo a dura prova anche dalla pandemia. Abbiamo già presentato più interrogazioni al precedente governo, ma la situazione industriale si è aggravata ed è tremendamente concreto il rischio che gli operai vengano lasciati a casa senza alcun sostegno al reddito. Mi auguro che il governo intervenga rapidamente per indirizzare i Commissari fallimentari e individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori di Casale e Vercelli».

Il tempo stringe: «Qui ci sono competenze solide e ci sono anche le commesse - prosegue - Ma serve una strategia immediata, è molto importante evitare lo shopping fallimentare sulle spalle dei lavoratori»