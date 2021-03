I social e la leadership femminile

ALESSANDRIA - Pa social, in collaborazione con il Comitato per l’imprenditoria femminile di Alessandria, la Camera di commercio di Alessandria-Asti e assessorato e Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria, in occasione della Giornata internazionale della donna, organizza l’evento live sul tema “Come i social possono aiutare la leadership al femminile”.

Obiettivo dell’incontro è promuovere la presenza e la qualificazione femminile nel mondo imprenditoriale, associativo e bancario, anche attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali. L’appuntamento si terrà l’8 marzo 2021 alle 11 e sarà trasmesso in streaming sui canali Facebook, LinkedIn e YouTube di Pa Social.

Interverranno Francesco Di Costanzo, Presidente di Pa Social; Roberta Panzeri, segretario generale della Camera di commercio di Alessandria-Asti; Alice Pedrazzi, presidente Comitato Imprenditoria Femminile di Alessandria; Francesca Bitondo, Public Policy Manager Facebook Italia; Caterina Perniconi, capo ufficio stampa Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale; Gabriele Palamara, giornalista e social media manager pubblico.

Modererà Annalisa D’Errico, responsabile Ufficio Comunicazione, Stampa e Redazione Web Unioncamere Piemonte e Coordinatrice di Pa Social Piemonte e Valle d’Aosta.