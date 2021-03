Poltrona ed estintore tra i rifiuti recuperati da 'A lòv Oich'

ACQUI TERME - Un'altra domenica mattina di pulizie per i volontari civici del gruppo 'A lòv Oich'. Dopo il gran lavoro svolto domenica 28, con decine di sacchi raccolti e oltre 500 metri di fossi ripuliti, ieri il gruppo di volenterosi si è dedicato alla pulizie di un altro tratto della circonvallazione, «di via Po, strada della Polveriera, del piccolo parco di via Savonarola, e abbiamo rimosso le piante infestanti dagli alberi della pista ciclabile. Grazie a tutti, e un saluto ai nuovi entrati» si legge nella pagina di 'A lòv Oich', che ieri ha di nuovo visto la partecipazione anche del sindaco Lorenzo Lucchini.

Circa una quindicina i sacchi di rifiuti accumulati a fine raccolta: tra i "reperti" abbandonati recuperati lungo i fossi e tra le sterpaglie delle zone battute dai volontari anche una poltrona in pelle e un estintore.