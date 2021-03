Ubriachi in stazione: segnalati al Questore

NOVI LIGURE - Due cittadini ultracinquantenni e senza fissa dimora, residenti ad Alessandria, sono stati rintracciati dalla Polizia sia nella stazione di Novi Ligure che in quella di Arquata Scrivia, entrambi in evidente stato di ebrezza.

Gli stessi, già più volte sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta e disturbo ai viaggiatori in ambito ferroviario anche in orari notturni, da ultimo sono stati entrambi segnalati al Questore della Provincia di Alessandria per l’applicazione della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno nel Comune di Arquata Scrivia per un periodo di anni tre.