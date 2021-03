A Casale annullati gli eventi previsti nel weekend

CASALE - Con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm e della classificazione del Piemonte in zona arancione, sono stati annullati diversi appuntamenti previsti nei prossimi giorni a Casale.

Non si terranno infatti la Fiera dei Fiori, programmata per le domeniche 14 e 21 marzo nei giardini di viale Beretta e viale Crispi, il tradizionale mercatino dell'antiquariato all'interno del mercato Pavia di piazza Castello previsto per domenica 14, e Doc Monferrato & Shopping (Casale c'è), inizialmente previsto sempre per domenica 14.

