Autosped vestita a nuovo per la Coppa

CASTELNUOVO SCRIVIA - Autosped si veste a nuovo per un appuntamento storico. A poche ore dalla partenza della squadra per Brescia, dove giocherà la final eight della Coppa Italia, le porte di palazzo Centurione si aprono per la presentazione del nuovo logo, creato dall'ex olimpionico Diego Chiaudani, e delle nuove canotte, create da Cantieri Sportivi, che saranno indossate dalle giraffe. Delegazione guidata dal presidente Maurizio Sacchi, con alcuni dirigenti, coach Francesca Zara e quattro giocatrici, Bonvecchio, D'Angelo Gatti e Podrug, modelle speciali delle divise 'limited edition'.

Un logo molto particolare, la B e la C di Basket Club stilizzate per realizzare una giraffa: forte impatto in quello che, per lo studio Alchimie, vuole essere "un sistema di identità, per creare un brand in grado di incontrare e le nuove generazioni".

Ad accogliere la delegazione il sindaco, Gianni Tagliani, l'assessora Paola Pisa e Raffaella Gavio e Michela Soldini in rappresentazna di Autosped e Gruppo Gavio. "Autosped in finale di Coppa porta anche Castelnuovo nell'élite della pallacanestro italiana - sottolinea Tagliani - E' anche un premio per chi si spende ogni giorno per permettere ai giovani del paese e del territorio di praticare sport anche in un periodo così difficile. Un risultato di cui siamo orgogliosi, senza dimenticare il ruolo fondamentale dgli sponsor".

Autosped debutterà venerdì, alle 16, contro San Giovanni Valdarno, prima classificata nel girone sud.