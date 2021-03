Educazione finanziaria: al Leardi si impara a gestire i "rischi"

CASALE - All'istituto Leardi continuano le iniziative proposte in collaborazione con Job Academy. È questa la volta del dottor Fabio Capra, consulente finanziario, che ha iniziato gli studenti all'educazione finanziaria in un incontro a distanza.

L’approccio alla gestione del “rischio” sotto punti di vista sorprendenti, la prevedibilità o meno della pandemia attuale, l’irrazionalità di talune scelte in materia di investimenti sono solo alcuni dei temi toccati durante l'intervento che ha visto coinvolti gli studenti dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

«Il relatore ha evidenziato l'importanza dell'educazione finanziaria poiché, a fronte di una buona propensione al risparmio, gli italiani spesso compiono scelte non ottimali - racconta Leonardo Deambrogio, 4°A - Mi ha colpito l’approccio pragmatico con cui il relatore ci ha invitato a programmare e pianificare in modo adeguato le nostre scelte in ambito finanziario sin da ora. Occorre dare al risparmio non la sola funzione di rispondere a eventuali necessità impreviste, ma anche e soprattutto quella di essere uno strumento per realizzare obiettivi di investimento reali e quantificabili».