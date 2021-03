NeedYou: donato disinfettante alla Protezione civile

ACQUI TERME - Ieri, martedì 9, i volontari della Protezione civile di Acqui Terme hanno ricevuto l’ennesima dimostrazione di stima e supporto da parte della comunità locale. L’associazione Needyou Onlus, da sempre impegnata in iniziative benefiche diffuse in tutto il mondo, ha rivolto il suo sguardo verso i ragazzi di piazza Dolermo donando loro una grande quantità di disinfettante, presidio di sicurezza indispensabile nelle tante attività messe in campo dalla Protezione civile di Acqui Terme. Grande la soddisfazione del presidente Lorenzo Torielli, che ringrazia a nome di tutti Adriano Assandri ed i soci della onlus per questo gesto di sostegno e riconoscenza.