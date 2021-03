Venerdì la protesta Cerutti in piazza Castello, il simbolo è la polenta

CASALE - La polenta è forse il piatto povero per eccellenza e sarà il simbolo della presenza venerdì mattina davanti al Teatro Municipale di Casale della protesta dei lavoratori Cerutti che, dopo oltre 20 giorni di presidio ai cancelli dello stabilimento di Oltreponte si sposteranno a manifestare dalle 9 alle 12 in occasione del mercato di piazza Castello.

Perchè, in assenza di risposte che da giorni tardano ad arrivare, la lotta non si arresta. Rimangono pochi giorni prima che venga decretato il fallimento della newco Gruppo Cerutti: «A quel punto ci saranno 280 persone che avranno perso il proprio posto di lavoro - spiegano i lavoratori con Fiom, Fim e Uilm - Al sit-in oltre ad un volantinaggio per spiegare la storia di questa azienda e le vicende delle lavoratrici ed i lavoratori che ne hanno fatto parte, verrà distribuito simbolicamente un sacchetto di polenta. Perché la polenta? Perché la polenta è tradizione come la Cerutti è tradizione. Perché la polenta ha sfamato tante generazioni, la Cerutti ha sfamato tante generazioni. Perché la polenta è un piatto povero, come poveri rischiano di diventarlo le lavoratrici e i lavoratori tra qualche giorno perdendo il proprio posto di lavoro. Il dramma della Cerutti è un simbolo della deindustrializzazione che da tempo colpisce questo territorio, non può cadere nell’indifferenza. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, l’ invito a partecipare è allargato a tutti».