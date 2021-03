Addio a Milva Gaeta Gallo, anima dell'Unitre

TORINO - Milva Gaeta Gallo era un vulcano di idee e di iniziative, una delle anime vivacissime dell'attività dell'Unitre di Alessandria, in cui era entrata fin dall'inizio, convinta della mission culturale dell'associazione, una seconda famiglia per lei. Aveva 84 anni (li aveva compiuti il 15 gennaio), si è spenta per le conseguenze di un malore, che l'aveva colpita pochi giorni fa, dal quale non è più riuscita a riprendersi. Da qualche mese viveva vicino a una delle due figlie, a Trinità, nel Cuneese, insieme al marito, Giuliano Gallo, che aveva seguito nell'Alessandrino per gli impegni di lavoro. Milva era sempre rimasta in contatto con la sua città di adozione e con la sua Unitre, e anche a febbraio aveva pubblicato un suo contributo sul blog della direttrice, Mariangela Ciceri, nello spazio personale 'L'angolo di nonna Milva'.

La mamma, Anticzarina Cavallo, antifascista e partigiana, era militante nel Pci e nell'Unione donne italiane. Anche la sorella Isotta Gaeta, giornalista, era stata partigiana e a lei è cointitolata la sezione Anpi Costa Azzurra.

Milva è stata fra le promotrici dei laboratori artistici. La sua grande passione per la fotografia si è tradotta in alcune mostre e nell'illustrazione di libri.

Il funerale, in forma privata, sarà domani, alle 14, al Cimitero monumentale di Torino. Dopo la cremazione le sue ceneri saranno sparse nel 'Roseto delle Rimembranze'.