Approda in Monferrato un nuovo progetto Unesco: coinvolti tutti i 9 Comuni

ROSIGNANO - È iniziato martedì 9 marzo il corso di 40 ore - sviluppato sia online che in presenza - dedicato agli amministratori under 35 e ai neo amministratori dei Comuni appartenenti alla Core Zone 6 Unesco e all'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Il titolo è “Conoscere l’Europrogettazione, per i progetti strategici del territorio della Core zone 6 Unesco. Percorso formativo specialistico per amministratori locali”.

Insieme a Rosignano, Comune "capofila" del progetto, sono interessati Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato. Le lezioni in presenza si terranno a Palazzo Volta (Cella Monte) presso la sede della Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni, partner del progetto. L'evento finale invece si terrà al Teatro Civico rosignanese.

Quattordici le date calendarizzate tra marzo e giugno. Per quanto riguarda questo mese martedì 9 marzo si è tenuta "Analisi e pianificazione del territorio, Piani e norme, dissesto idrogeologico in zona Unesco" a cura del geologo Paolo Sassone. A seguire martedì 16 marzo ci sarà "Introduzione all'Europrogettazione. Inquadramento sulla programmazione a chiamata diretta della Commissione Europea per il 2021-27" con la Project Manager Gabriella Bigatti; in data ancora da definire si terrà "La gestione dei progetti europei per l'ambiente" a cura di Cristina Barbieri; e infine sabato 27 marzo attese "La road map nell'Europrogettazione: il Progetto Europeo. Fonti e bandi" e "I successi del Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 e il nuovo programma Diritti e Valori 2021-2027" con la Bigatti. Sarà inoltre prevista per il mese di maggio una lezione a cura di Fabio Di Nicola, autore di programmi televisivi (Rai) ed esperto di marketing turistico.

Per iscriversi - o avere informazioni precise - contattare info@ecomuseopietracantoni.it.