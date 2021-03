Cerutti: polenta e cioccolatini in piazza Castello

CASALE - Si distribuisce polenta questa mattina davanti al Teatro Municipale di Casale. È il piatto povero scelto dai lavoratori della Cerutti come simbolo della loro protesta, la richiesta di rapide risposte a una crisi che, coinvolgendo quasi 300 di loro, rischia di rappresentare uno tsunami su tutto il territorio.

Oggi il presidio si è spostato in centro città ma da ormai oltre 20 giorni prosegue in via Adam, ai cancelli dello stabilimento.

Oggi a manifestare solidarietà agli operai anche una delegazione della Pernigotti, che ha distribuito cioccolatini, l'Afeva, esponenti del Pd e il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro.