Acqui, Bistagno e Melazzo, si attivano i volenterosi delle pulizie

ACQUI TERME - Nell’Acquese si mobilitano tanti volenterosi pronti a pulire rive e fossi dei paesi vittime ahinoi dei rifiuti abbandonati dagli incivili.

Acqui Terme ha addirittura istituzionalizzato la figura specializzata del Volontario Civico. Domenica 14 alle 9, sotto il Comune ci sarà il prossimo ritrovo convocato da Palazzo Levi. «L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’abbandono dei rifiuti in città – spiegano - Assieme all’Amministrazione comunale, i partecipanti dedicheranno la propria mattinata al servizio della comunità, prendendosi cura del proprio territorio. Ai volontari basterà essere muniti di mascherina e guanti, mentre i sacchetti verranno forniti dall'Ente locale» (info: 0144.770208).

Anche Melazzo è lanciata in questa iniziativa virtuosa nata da un gruppo di volenterosi, ‘Insieme puliamo Melazzo’ l’hanno intitolata. Per loro l’appuntamento è sempre domenica 14 ma alle 15 con ritrovo presso la Pro Loco di Arzello.

Si accoda anche Bistagno che però lascia in mano pubblica l’imperio organizzativo. Il sindaco Roberto Vallegra ha invitato i volontari a presentarsi domani, sabato 13 alle 14, in piazza Monteverde. Obiettivo generalizzato. «Per ottenere un buon risultato sarebbero necessarie due squadre da 2/3 persone per il centro del paese, una che abbia voglia di camminare per il giro di Polito, lungo la camminata di San Giovanni, un’altra per zona Pulcinotti. Per le aree fuori paese provvederemo con altri volontari e mezzi comunali».

Ovviamente obbligatori per tutti, mascherina, guanti e pettorina catarifrangente