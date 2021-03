Centini lascia l'ospedale di Alessandria

ALESSANDRIA - Era nell’aria da tempo, ora c’è l’ufficialità. Il direttore generale dell’ospedale di Alessandria, Giacomo Centini, lascia l’incarico per trasferirsi a Roma, dal 1° aprile, dove ne assumerà uno all’interno di un importante policlinico della Capitale.

Alessandria, ha detto, «è stata un tassello importante per la mia carriera. Restituisco l’Azienda Ospedaliera alla Regione con molti progetti avviati tra i quali quello con l’università». Una scelta, ha proseguito Centini, «dettata anche da motivi personali: la mia famiglia, sarà a due ore da me e non più a cinque come da qualche anno a questa parte. Ad Alessandria mi sono legato molto, tanto da comprare casa».

Il facente funzione fino a nuova nomina, cioè a maggio, dipende dalla Regione. Probabile sia il direttore sanitario, Daniela Kozel.

Nei mesi scorsi Centini era stato al centro di uno scontro con la Regione che avevamo raccontato qui e qui.

«Ringrazio di cuore il direttore Giacomo Centini per il qualificato apporto professionale che ha fornito in questi anni all’Azienda ospedaliera di Alessandria e alla Sanità regionale - osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, non ultimo in questi mesi di emergenza sanitaria, che hanno richiesto un impegno supplementare senza precedenti, con l’ospedale di Alessandria in prima linea sul territorio. Mi congratulo con il dottor Centini per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire, non senza rammaricarmi per vederlo lasciare il Piemonte».