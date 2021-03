Pareto: 70enne rianimato e trasportato ad Alessandria

PARETO - È stato un 70enne, di cui al momento non si conoscono le generalità, ad essere stato prelevato dall'elisoccorso 118 a Pareto a causa di un malore improvviso occorso mentre l'uomo si trovava in un bosco, nella zona del Ponte sull'Erro. Data l'asperità del suolo gli operanti hanno chiesto l'intervento dei volontari del Soccorso Alpino che hanno curato il recupero. L'uomo, rianimato dal personale 118, è stato trasportato con elicottero in codice rosso all'ospedale di Alessandria.