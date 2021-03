Si chiamava Fredy Pluas l'uomo travolto da un muletto a Terzo

TERZO - Si chiamava Pluas Barre Cledi Fredy, di nazionalità ecuadoriana, ma residente ad Acqui Terme l’uomo 58enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro ieri sera, alle 19 circa, a Terzo in Regione Domini. Pluas Barre, operaio della Corino Bruna Srl, ditta di import ed export prodotti in terracotta, era quasi alla fine turno di lavoro quando si è verificato il fatto. La dinamica, su cui c’è ancora il massimo riserbo, è certamente legata ad una manovra del muletto da carico su cui la vittima stava lavorando e che, in frangenti al vaglio dei Carabiniri di Acqui Terme e dei tecnici dell’Autorità giudiziaria, si sarebbe ribaltato schiacciandola.