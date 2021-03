Il Covid ha fermato ancora la San Giuseppe: ma voi la volete ancora?

CASALE - Proprio oggi sarebbe dovuta avvenire l'inaugurazione della 74esima edizione della Mostra Regionale di San Giuseppe al Palafiere di Casale, no alle decine di stand delle aziende monferrine, niente fiumana di visitatori nei corridoi del complesso di piazza d'Armi, niente auto, trattori, tapparelle, aspirapolveri e panini. L'evento era stato annullato nel 2020 per la stessa causa: l'impossibilità, con la pandemia in corso, di garantire adeguati standard di sicurezza, specialmente in periodi in cui gli spostamenti non sono facilmente consentiti e consigliati.

Mentre già da settimane il Comune di Casale Monferrato e la società D&N Eventi Srl hanno dato appuntamento al 2022, abbiamo deciso di sottoporvi un sondaggio. La Mostra di San Giuseppe, dai monferrini chiamata più semplicemente 'Fiera', è ancora un evento attuale con la sua proposta generalista di vetrina delle aziende locali?