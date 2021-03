Lavori di asfaltatura in città, ecco come cambia la viabilità

NOVI LIGURE — A partire da domani, domenica 14 marzo, a Novi Ligure saranno istituite modifiche temporanee alla viabilità per la calendarizzazione di lavori programmati lungo strade e aree comunali.

Per consentire l’esecuzione di rilievi strutturali nei sottopassi di via Crispi è prevista la chiusura del transito veicolare per entrambi i sensi di marcia il giorno 14 marzo dalle 7.30 alle 17.30. Il traffico sarà deviato su percorsi alternativi.

Si prosegue dalle 7 di lunedì 15 marzo con la scarifica e la riasfaltatura di via Demicheli. In questo caso sarà interdetta la sosta e il transito dei veicoli per entrambi i sensi di marcia e verranno predisposti percorsi alternativi per garantire l’accesso al pronto soccorso e il deflusso dei veicoli da via Oneto. Il termine dei lavori è previsto alle ore 18 del 17 marzo.

Dalle 7 del 15 marzo fino alle 18 del 19 marzo è in programma l’esecuzione dei lavori di scarifica e riasfaltatura in via Pietro Isola e strada Boscomarengo (limitatamente alla parte urbana). Nella giornata del 15 marzo sarà interdetta la sosta e il transito per tutte le categorie di veicoli lungo via Pietro Isola, da piazza Repubblica alla rotatoria con via Crispi/via Acquistapace; per la restante parte del percorso interessato, la ditta opererà con l’istituzione di sensi unici alternati e l’utilizzo di impianto semaforico o movieri. Compatibilmente con gli stati di avanzamento dei lavori saranno predisposti percorsi alternativi.

Dal 16 al 19 marzo sono in programma lavori di scavo e predisposizione della fibra ottica per conto di TIM spa nel tratto di piazza XX settembre che va da via Roma a via San Martino della Battaglia; è prevista l’interdizione della sosta e il restringimento della carreggiata.

Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sono previsti durante la settimana antecedente il passaggio della Milano-Sanremo nei tratti di via Mazzini, via Pietro Isola, via Acquistapace, viale dei Campionissimi e via Ovada.

Infine, martedì 23 marzo è calendarizzato il rifacimento della segnaletica orizzontale in piazza Pernigotti e adiacenze, con interdizione della sosta veicolare nella piazza stessa.