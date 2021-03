Tentato furto ai magazzini Gavio: tre arrestati

TORTONA - I Carabinieri della Compagnia di Tortona, grazie alla segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa da parte di un cittadino che ha segnalato la presenza sospetta di alcune persone all’interno dei magazzini del Gruppo Gavio, sono intervenuti rapidamente bloccando tre uomini intenti a caricare su un autocarro del materiale elettrico ed edile, poi risultato essere stato asportato dalla ditta previa forzatura del cancello e delle porte di ingresso ai capannoni.

A conclusione degli accertamenti, i Carabinieri hanno arrestato un 53enne, un 49enne e un 39enne, tutti della Provincia di Asti e con numerosi pregiudizi di polizia, per tentato furto aggravato in concorso. Inoltre hanno denunciato il 53enne per possesso ingiustificato di un taglierino rinvenuto nella sua disponibilità. La refurtiva, del valore complessivo di 2.500 euro, è stata integralmente restituita all’avente diritto. I tre arrestati sono stati condotti davanti al Tribunale di Alessandria che ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari in attesa del successivo processo.