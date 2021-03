Tragedia in via Buozzi: donna si getta dal balcone

ALESSANDRIA - ORE 13.45 Tragedia pochi minuti fa in via Buozzi, nei pressi della ex clinica Città di Alessandria, quartiere Pista: una donna si è gettata dal quarto piano dell’edificio al numero 14.

Sul posto gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile e il 118, che sono saliti anche nell’appartamento della donna e stanno raccogliendo testimonianze di alcuni passanti che hanno assistito al tragico volo.

Si potrebbe trattare di un gesto anticonservativo: la donna avrebbe scavalcato la ringhiera e si sarebbe gettata nel vuoto.

Le indagini sono in corso, sarà la Polizia Scientifica a svolgere un accurato sopralluogo.



Seguiranno aggiornamenti.