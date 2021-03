Monleale, settebello al Piacenza

NOVI LIGURE - Contro Lepis Piacenza vale sempre la legge del 7. Un settebello di reti nel secondo impegno del playoff round per Monleale Sportleale, pronostico rispettato, 7-3 sul fanalino del girone, anche se capitan Faravelli e compagni hanno faticato oltre il dovuto per battere gli ospiti. Orange in vantaggio dopo 4', con Riccardo Oddone, su assist di Mattia Remotti. Pochi minuti e Matia Pagani raddoppia, ma i piacentini non si arrendono e accorciano con Labò, che infila Peruzzi un po' coperto. Prima dell'intervallo, però, Sportleale scappa di nuovo, con il capitano, servito da Dylan Ghiglione, e con Lusignani, imbeccato da Pagani.

Nella ripresa spazio, tra i pali, per Nicolò Grando. Insistono i padroni di casa ed è cinquina, con Ghiglione, suggeritore il solito Pagani. Poi Ghiglione mette Faravelli nella condizione di segnare il 6-1. Sembra gara chiusa, ma Monleale si adagia troppo e Piacenza accorcia, prima con Fumagalli e poi con Zorzet. Risveglio dei ragazzi di coach Cintori e 7-3 di Ghiglione, imbeccato dal regista Marco Oddone. Sabato prossimo Monleale salirà sull'altopiano, ad Asiago, per scalare la classifica.