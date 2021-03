Sicurezza: 6,3 milioni di euro per le scuola della provincia

ROMA - "Le province e le Città Metropolitane otterranno 1 miliardo e 125 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole di secondo grado: 6.344.479,95 euro sono per la provincia di Alessandria": parole della senatrice del Movimento 5 Stelle, Susy Matrisciano.

"La manutenzione e la messa in sicurezza sono un tema per me molto importante - aggiunge - sia nei luoghi di lavoro che nelle scuole. La notizia dell'arrivo delle risorse per gli interventi negli istituti superiori del Piemonte e di altre regioni d'Italia dimostra quanto il M5S si sia impegnato in tale senso. Il ministro dell'Istruzione Bianchi ha firmato un decreto sull'edilizia scolastica che assegna 1 miliardo e 125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di uno degli ultimi decreti dell'ex Ministro della Scuola, Lucia Azzolina. Sono risorse che abbiamo stanziato nel Decreto Agosto del Governo Conte bis".

"Si tratta - conclude la Matrisciano - di interventi in continuità col precedente esecutivo, a riprova che abbiamo fatto finora un buon lavoro. Continueremo a lavorare affinché tutte le scuole di questo Paese siano luoghi sicuri e di inclusione, sia per gli studenti che per i lavoratori".