Terza edizione di Orientiamoci: coinvolti più di 500 studenti

ACQUI TERME - «Per molti studenti delle scuole superiori giunti all’ultimo anno scegliere la propria strada dopo il diploma, che sia intraprendere il primo lavoro o il giusto indirizzo universitario, non è semplice, soprattutto quando si hanno dubbi e domande e non si sa a chi rivolgerle – ha spiegato Nicole Alice Masieri - Da questa esigenza è il nato il progetto "Orientiamoci", una giornata gratuita dedicata all’orientamento post-diploma quest’anno andata in scena in versione online sulle pagine Instagram e Facebook».

L’attività culturale, tenutasi nelle scorse settimane, è stata organizzata unitamente all’associazione Bimbinfesta, presieduta da Sonia Grasso.

«L’obiettivo è quello di orientare e informare i ragazzi in procinto di terminare la scuola e scegliere il proprio percorso di vita, attraverso le voci e i racconti di ragazzi poco più grandi che condividono in prima persona le esperienze universitarie e lavorative – ha continuato l’intervistata - I 17 relatori, che con grande dedizione si sono resi disponibili ai ragazzi per tutto il giorno, hanno potuto raccontare le loro esperienze e i percorsi lavorativi, dando la possibilità ai giovani studenti di fare domande live».

La convention è stata gestita tramite un’innovativa piattaforma di streaming online diretta da Mattia Muscatello.

«La progettazione e la realizzazione di Orientiamoci online è durata circa un anno, con incertezze e paure per la situazione di emergenza sanitaria in corso che poteva compromettere l’intero progetto – ha concluso Masieri - L’edizione speciale ha sorpreso tutti, debuttando con un enorme successo: più di 500 persone sintonizzate hanno commentato interagito durante tutta la giornata. Oltre la soddisfazione del team, Orientiamoci online ha vinto la sua battaglia contro il Covid. Un ringraziamento speciale va al Leo Club Acqui Terme che ha reso possibile, tramite la propria partnership, l’acquisto della piattaforma di streaming».