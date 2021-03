Volontari civici ancora in azione: stavolta recuperano un frigorifero

ACQUI TERME - «Se vi sono alcune persone che abbandonano rifiuti di ogni genere ovunque, fortunatamente da contraltare ve ne sono tantissime altre che si prendono cura della propria città – si rincuorano a Palazzo Levi- Domenica 14 marzo i volontari civici sono tornati di nuovo in azione armati di guanti, sacchi e mascherine per ripulire alcune aree di Acqui Terme dai rifiuti abbandonati».

Quindici volontari, divisi in tre gruppi, insieme all’assessore all’Ambiente Gianni Rolando, hanno raccolto oltre 20 sacchi di rifiuti e recuperato il "solito" materiale assurdo, una marmitta, un frigorifero e altro, abbandonati nella zona degli Archi Romani, in strada Valloria, in via Cassarogna, in via Alberto da Giussano, nella zona del Castello dei Paleologi e lungo una parte dei fossi della circonvallazione.

«Queste iniziative hanno un grande valore educativo – spiega l’assessore all’Ambiente, Gianni Rolando –, lanciano un importante messaggio a favore della cura della nostra città, per contrastare tutti quei comportamenti incivili che spesso la deturpano. Voler bene al luogo in cui si vive significa prendersi cura di questo considerandolo un bene comune. Desidero esprimere tutta la mia gratitudine a ciascun partecipante: ognuno di loro continua a dare un grande segnale di esempio civile».

Avvertono dalla Casa comunale che sono sempre aperte le iscrizioni all'Albo dei Volontari Civici. (Info: 0144.770307).