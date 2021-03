Milano - Sanremo, tutta la gara sulla Rai

ALESSANDRIA - Non era mai successo che in televisione si potesse seguire tutta la Milano - Sanremo, dal ritrovo delle squadre a Milano fino al traguardo a Sanremo, dopo 299 chilometri. La Rai ha deciso di offrire questa opportunità agli appassionati che, per la pandemia e la 'zona rossa', non potranno essere a bordo strada.

La diretta inizierà su Rai Sport alle 9.15, telecamere e racconto in piazza Castello, nel capoluogo lombardo.

Tutti i 100 chilometri in provincia di Alessandria saranno seguiti metro a metro ed entreranno così nella case di tutta Italia e, anche, oltre confine, una eccezionale vetrina per il territorio, per il Tortonese e il Novese, che si riappropriano della corsa 'negata' nel 2020, e anche per l'Acquese, che farà il suo debutto.

Dalle 14 la diretta passerà su Rai2 fino all'epilogo.