13 studenti del For.Al di Valenza alla masterclass dell'Istituto dei Maestri d'Eccellenza

VALENZA - Nei giorni scorsi tredici allievi del corso ‘Addetto incastonatore di gemme preziose’ dell’agenzia formativa For.Al ‘Vincenzo Melchiorre’ di Valenza hanno partecipato in videoconferenza alla Master Class Ime (Istituto dei Mestieri d’Eccellenza).

Creato nel 2014, l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza Lvmh è un programma di formazione professionale volto ad assicurare al gruppo Lvmh la trasmissione del proprio savoir-faire nei mestieri dell’artigianato, della creazione e della vendita alle giovani generazioni. Dopo la Francia nel 2014, l’Ime ha aperto nel 2016 in Svizzera, nel 2017 in Italia e nel 2019 in Spagna. La sua filosofia, oltre a proporre una nuova modalità di trasmissione del sapere, si basa anche sull’ideazione di master class esclusive, che prevedono l’interazione tra studenti, esperti, artigiani e designer del Gruppo.

Gli allievi dell’agenzia formativa valenzana, ‘accompagnati’ da Barbara Battistella, responsabile di sede, hanno preso parte al corso di 500 ore (di cui 200 di stage in azienda) che ha contemplato la pratica delle diverse tecniche di incastonatura a completamento del gioiello, attraverso esercitazioni di laboratorio, attualizzate dall’utilizzo di apparecchiature d’avanguardia come microscopi e bulini pneumatici, e con l’ausilio, per una formazione più completa, di una solida conoscenza delle proprietà delle gemme e dei metalli.

«Per il quarto anno consecutivo abbiamo l’onore di partecipare a questo programma esclusivo – è il commento del direttore generale di For.Al, Veronica Porro – che proietta i nostri allievi nel mondo del lavoro del lusso con un attestato di eccellenza».